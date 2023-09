Mouhammad le plus Magnifique …

Un homme dont la présence était immense, intense.

Un être remarquable, d’une beauté distinguée.

D’une grande patience, d’une extrême indulgence.

Il était le plus magnifique, le plus parfait.



Un charisme l’emplissait lorsqu’il se taisait.

Son degré se manifestait lorsqu’il parlait.

Sa parole était belle d’une grande acuité.

D’une rivière de joyaux, ses mots avaient l’aspect.



Entouré de compagnons le suivant de près,

L’écoutant, attentionnés, quand il s’exprimait.

Ils se précipitaient quand il leur ordonnait.

Ils connaissaient la vraie valeur du Messager,

Bien servi et bien entouré.



Il semblait ne pas toucher terre quand il marchait

Au point que, pour lui, la terre semblait se plier.

Laissant son parfum sur le chemin qu’il prenait.

Se retournant entièrement quand on l’appelait.



Dans ses actes il était, oui, le plus généreux.

Et dans ses attitudes le plus courageux.

Dans ses promesses, connu pour sa fidélité.

Dans ses propos, connu pour sa sincérité.



Nul n’est comparable avant ou après lui.

Celui qui le voyait était impressionné.

Celui qui le connaissait venait à l’aimer.

Une intense magnificence émanait de lui.

Nul ne sera jamais comme lui.



Son parfum était certes le meilleur qui soit.

Ses mains beaucoup plus douces que la meilleure des soies.

Sa fréquentation était la plus désirée.

Vu de loin, le plus élégant, le plus parfait.

Le plus magnifique, vu de près.



Il était tel un soleil qui resplendissait.

De sa bouche la lumière sortait quand il parlait.

Il est Mouhammad, le meilleur envoyé.

Le maître des Prophètes et des Messagers

Et le joyau de la guidée