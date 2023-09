Moulaye Gueye,le maire de Diamniado à l'assaut des entreprises étrangères !

Le maire de Diamniado, Moulaye Gueye a reçu une délégation de cité Port Diamniado phase 2,conduite par l'infatigable Modou Niane tres dévoué à la cause du quartier depuis son arrivée ,et qui a d'ailleurs démarché la rencontre parmi laquelle ont assisté :Le Secrétaire Général du Collectif de cité Port,le Doyen Babacar Fall, les Présidents des commission Environnement,organisation et culture,Imam Habib Sy.

A l'ordre du jour il yavait le problème de l'insécurité du quartier dû au manque d'éclairage, l'assainissement, dépôts d'ordures,pavage du quartier,et surtout le problème des inondations causés par les eaux des canaux des entreprises étrangères qui se déversent .



Une rencontre qui s'est extrêmement bien passée à cause de la profonde fibre sociale du maire,et de son dévouement vis à vis des populations, en effet le maire Moulaye Gueye s'est engagé dès lundi à faire des descentes au niveau de ces entreprises avec le sous préfet pour résoudre le problème de leurs canaux qui se déversent causant des inondations, s'en suivent une batterie de décisions prises sur place comme la rotation 2 fois par semaine du camion chargé de ramasser les ordures ,un dépôt d'ordures,l'éclairage public etc.



Des mesures à saluer et à prendre comme exemple; Monsieur Moulaye Gueye est un maire que le Président gagnerait à appuyer dans sa politique au vu de sa proximité avec les populations et la primeur qu'il donne à l'intérêt de ses administrés.