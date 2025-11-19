Moustapha Diop enfoncé par les témoins

Comme s’ils se sont passés le mot, les témoins confrontés hier avec le ministre Moustapha Diop l’ont enfoncé.

Son chauffeur Bamba Amar, le fournisseur Abdoulaye Soumaré Diallo et le gestionnaire Mamadou Moustapha Diop, mis aux arrêts dans le cadre du fameux dossier Covid-19 et poursuivis pour détournement de deniers publics sont restés des témoins à charge.

En effet, dans leur « face to face » avec l’ancien ministre, le trio, extrait de prison aux fins de fournir des témoignages n’a pas, du tout alors varié dans leurs déclarations. Ils ont maintenu les mêmes propos tenus lors de l’enquête préliminaire.

Il nous revient, en effet, que le « driver » du ministre, en l’occurrence Mouhamadou Bamba Amar a, campé sur ses positions. Dans un passé récent, homme de confiance du ministre, il a encore soutenu mordicus, qu’il procédait à des retraits bancaires sur instruction de son patron. Opinant du bonnet, le gestionnaire a confirmé la déclaration du chauffeur.

Interrogé, le fournisseur Diallo a également abondé dans le même sens. Il a laissé entendre avoir perçu des sous non sans jurer s’être acquitté comme convenu de sa tâche, c’est-à-dire fournir des masques.

Moustapha Diop est sous mandat de dépôt depuis mai dernier pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs.





