Moustapha Guirassy sur l’emprisonnement de Sonko : « Ousmane Sonko est en train de payer le prix de son engagement politique »

Connu pour son franc-parler, l’ancien parlementaire s’est prononcé sur la situation carcérale de son collègue dans 13ème légistrature. Invité de l’émission « Face à Dakaractu » de ce vendredi 18 août 2023, Moustapha Guirassy a loué le parcours d’Ousmane Sonko dans l’arène politique en si peu de temps, arrivé au sommet dépassant les anciens caïds de l’arène politique.







« C’est d’abord tout ce qui s’est passé dans le dossier judiciaire d’Ousmane Sonko. Il a fait un parcours politique exceptionnel, il est parti de rien. Ce que Sonko a montré est exceptionnel. Il a fait montre d’un courage extraordinaire qui lui a permis d’avoir la confiance des sénégalais. Un leader ce n’est pas un discours politique mais un discours véridique ».







Cependant, il faut savoir qu’ « Ousmane Sonko est en train de payer le prix car c’est la conséquence. Le prix à payer c’est de faire la prison, c’est qu’il est en train de subir. Le courage et son honnêteté doivent lui permettre de ne pas reculer et ce qu’il a fait » rembobine Guirassy qui précise que « son discours n’a pas changé. Mais c’est une autre dimension de sa personne que nous avons aperçue. Il a compris qu’il faut résister constitutionnellement. La faculté de s’indigner et de dire non appartient aux hommes intègres » dit-il.













































































































dakaractu