« Musulmenteurs »!

Entre la réintégration du farouche opposant au Chef sur les listes électorales ou vous causer d’autres sujets moins nocifs que la politique et plus terre à terre, j’ai vite choisi de m’épancher sur ce que vous allez lire. Heureux que certains de nos magistrats prennent enfin leur courage à deux mains pour dire le droit.



Après la procureure de la Cour Suprême, Marième Diop Guèye, qui a ouvert la voie, on s’attendait à ce que les mecs méritent de porter royalement ce qui fait d’eux « garçons » pour ne pas continuer à subir une émasculation parle Prince et ses caudataires dont un réputé tailleur constitutionnel. Hier, à Ziguinchor, le droit a été dit et bien dit par un juge courageux après un procès marathon qui a duré plus de 10 heures. Pour en revenir à ce qui préoccupe l’esprit tordu qui divague du mardi au vendredi dans ces colonnes, il me semble l’avoir déjà dit en d’autres occasions. Je le redis ! J’aime ce pays et ne l’échangerais contre aucun autre au monde. Je l’aime d’abord à cause de ses belles et élégantes dames, et aussi à cause de ses flagrantes contradictions politiques, judiciaires, sociales, religieuses, culturelles et autres.



C’est un pays à part dans le monde et dont les habitants se croient les meilleures créatures de Dieu sur terre. Des êtres tellement aimés de Dieu qu’ils sont convaincus d’être vaccinés contre tous les malheurs grâce aux prières des valeureux saints qui dorment sous la terre d’un pauvre pays qui vit de l’aide internationale. N’y voyez surtout aucune contradiction. C’est comme ça. Dans ce pays béni des dieux, il y a plus de faux dévots que de bons musulmans mais je n’ai rien dit ! C’est dans ce doux pays officiellement laïc que le ministre chargé de la Sécurité passe toute l’année à présider des réunions destinées à organiser des événements religieux.



C’est également dans ce pays où des gens perdent leur sang-froid et toute respectabilité à la vue de tétons à la télévision ou quand on leur offre un savoureux « leumbeul » avec des filles très polissonnes. Ces gens sont si sages et prudes qu’ils ont mis en place une association dont la passion est de zieuter par les trous des serrures. Ce sont les gardiens de nos mœurs si éprouvées. C’est donc dans ce pays prétendument composé de 90% de musulmans que plus de 33millions de litres d’alcool sont consommés chaque année ! A noter que les plus grands ivrognesse recrutent parmi ceux que le chanteur Souleymane Faye nomme « musulmenteurs ». Après ça, il faudra bien que certains prétendus gardiens de nos mœurs nous foutent la paix !

















KACCOOR BI – LE TEMOIN