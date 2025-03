Mystère à Saré Dansa - Un corps sans vie retrouvé en forêt

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 5 Mars 2025 à 22:04 modifié le Mercredi 5 Mars 2025 - 22:16

Un corps sans vie a été retrouvé ce matin dans la forêt entre Saré Dansa et Saré Djimby, située dans la commune de Dianaba, région de Sédhiou. Les circonstances et les causes du décès restent inconnues pour l’instant. La gendarmerie a ouvert une enquête.



Une découverte macabre a secoué les habitants de la commune de Dianaba ce matin ( mercredi 05 mars 2025. Un corps sans vie a été retrouvé dans la forêt entre Saré Dansa et Saré Djimby, dans la région de Sédhiou.





Alertées, les autorités ont rapidement dépêché la gendarmerie sur les lieux afin de procéder aux premières constatations. À ce stade, les circonstances et les motifs de ce décès restent inconnus.





Une enquête a été immédiatement ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. En attendant les conclusions des investigations, la population locale reste sous le choc face à cette tragédie inexpliquée.









































