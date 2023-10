Nécrologie : Décès du magistrat Ahmadou Serigne Bâ ce vendredi

Les familles Becaye Bâ, Mathew Fall, Abdou Salam Mbodj, Amadou Lika, feue Adja Aida Diop Fatsour, Serigne Sidy Mbacke Khalife Cheikh Abdoul Ahad Ba, Serigne Ahmadou Mactar Mbodj, Khalife Dara Khoudouss, Ndeye lika Ba soeur du défunt à Saint Louis, Boubacar Ba frère du défunt à Saint Louis , Seydou Ba frère du défunt à Saint Louis, Sambacor Mar Fall Cousin et beau père du défunt , Alioune Fall cousin du défunt , Medoune Ba, fils du défunt Ndeye Lalla Ba fille du défunt ex agent Sonatel,

Papa Ahmadou Ba fils du défunt ex agent du Port autonome de Dakar, Assane Ba fils du défunt en France, Ababacar Ba fils du défunt aux Etats Unis, Ibrahima Ba fils du défunt directeur du capital Humain de l’Apix, Aïssatou Ba fille du défunt au Canada , El Hadj Amadou Ba fils du défunt, Manar Ba Fils du défunt Directeur de société, Mareme Ba fille du défunt , SG secrétaire générale de la Biennale de Dakar Ndeye Lika Ba fille du défunt, Notaire, Parents proches et Alliés ont la profonde douleur de faire part du décès de Serigne Ahmadou Ba, magistrat, membre du Conseil de l’Ordre National du Lion. Le décès est survenu ce Vendredi à l’hôpital principal de Dakar.



La date de la levée du corps est prévue ce samedi à 10h, l’enterrement à Saint Louis à 17h , puis la cérémonie religieuse dimanche à Fenêtre Mermoz.

































































