Nécrologie : Serigne Cheikh Sidi Moctar Kounta Ibn Cheikh Bou Mouhamed rappelé à Dieu

La communauté Khadre Akhlou Kountiyyou est endeuillée par la disparition d'un de ses fils, Cheikh Sidi Moctar Kounta Ibn Cheikh Bou Mouhamed Kounta (Bayebou). Le décès est survenu ce samedi 12 août au village de Thiarack (Kaolack) fondé par son père en 1942. L'enterrement aura lieu cet après midi à Ndiassane.

Selon notre source, Cheikh Sidi Moctar Kounta était un vaillant serviteur de l’Islam et un homme multidimensionnel dont l’engagement pour la vulgarisation de la cause islamique était sans commune mesure.

La rédaction de Dakarposte présente ses sincères condoléances à la famille kountiyyou et prie pour le repos de l'âme du défunt.

source dakaractu









































































source dakaractu