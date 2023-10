Ngaparou : La responsable des femmes du PDS, Rokhaya Niang rejoint Anta Babacar Ngom

Pour la prochaine Présidentielle, la présidente et candidate d’Alternative pour la relève citoyenne (Arc), Anta Babacar Ngom Diack vient d'obtenir un grand soutien politique très sérieux. Il s'agit de Rokhaya Niang, responsable des femmes du Parti démocratique Sénégalais (PDS) de la commune de Ngaparou.





Madame Rokhaya Niang, très influente et respectée dans le département de Mbour, a décidé selon nos informations de rejoindre la candidate déclarée à l'élection présidentielle prévue au mois de février 2024.



Contactée par exclusif.net la désormais ex responsable des femmes du PDS a confirmé son départ et son soutien sans condition à la fille du fondateur de la SEDIMA (Sénégalaise de distribution de matériel avicole).



Longtemps démarchée par certains dignitaires de l'APR, mais pour Madame Niang le pays a besoin a besoin du "sang neuf". Elle pense que Anta Babacar Ngom Diack est capable d'abroger les souffrances des Sénégalais. Rokhaya Niang nous informe que ses équipes sont déjà sur le terrain pour la réussite de la collecte des parrains.



Ce départ, est une grosse perte pour le PDS. dans la Petite Côte. Car Rokhaya Niang a tenu le drapeau du parti du Président Wade depuis plus de deux décennies sans aucune faiblesse.