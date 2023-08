Niger: 17 soldats tués dans une attaque près du Mali (ministère de la Défense)

Au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 blessés dans une attaque de jihadistes présumés commise le 15 août 2023 près de la frontière entre le Niger et le Mali, a annoncé le ministère de la Défense à Niamey. Mardi en début d'après-midi, «un détachement des Forces armées nigériennes (FAN) en mouvement entre Boni et Torodi a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutougou (52 km au sud-ouest de Torodi)», selon un communiqué du ministère publié tard mardi soir. «Le bilan provisoire » est de 17 soldats tués et de 20 blessés dont six graves, « tous évacués à Niamey», ajoute-t-il.































































































































































