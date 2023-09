Niger : L’ambassadeur de la Chine a réaffirmé son soutien à la junte

Au moment où la France prêche pour une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, la Chine rencontre la junte pour renforcer ses relations diplomatiques avec le Niger. C’est dans ce cadre que l’ambassadeur de Pékin envoyé à Niamey a rencontré le ministre de la défense mis en place par la junte.



L’audience entre le général de corps d’armée Salifou Mody accompagné du directeur des relations extérieures, le colonel major Hamadou Djibo Barte et du SG du ministère le général de brigade Sani Issa Kache et du diplomate chinois Jiang Feng a eu lieu ce samedi 2 septembre 2023 dans la matinée.



Ainsi le diplomate transmettant le message du Président chinois Xi Jinping, fait savoir à la junte le soutien de son pays. Un soutien qu’il réaffirme. C’est ainsi que la Chine a réaffirmé sa volonté de continuer à entretenir ses relations de coopération qu’ils nouent depuis plusieurs années dans le domaine de la défense, notamment la formation et la fourniture et l’achat d’équipements militaires.