Niger : Le régime militaire donne 48h à l’Ambassadeur du Nigéria pour partir

Les militaires auteurs d'un coup d'Etat à Niamey le 26 juillet ont donné vendredi 48 heures à l'ambassadeur du Nigeria au Niger pour partir, indique une lettre du ministère nigérien des Affaires étrangères dont l'AFP a obtenu copie, peu après des annonces similaires concernant les ambassadeurs de France et d'Allemagne.



Face "au refus de l'ambassadeur du Nigeria à Niamey de répondre à l'invitation" du ministère "pour un entretien" vendredi "et d'autres agissements du gouvernement nigérian contraires aux intérêts du Niger", les autorités "ont décidé de retirer leur agrément à M. Mohamed Usman et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous quarante-huit heures", indique cette lettre adressée au gouvernement nigérian.