Niger : l’ambassadeur français qui refuse de quitter le pays est sous haute surveillance

Les nouvelles autorités nigériennes lui avaient donné jusqu’au dimanche 27 août pour quitter le pays. Mais jusqu’à ce mercredi 30 août, Sylvain ITTE est toujours à Niamey. Il continue de tenir tête à la junte au pouvoir , sans doute encouragé par son président, en l’occurrence Emmanuel Macron.



Trois militaires de l’unité d’élite de la gendarmerie envoyés par Paris



Selon Europe 1, le diplomate est placé sous haute surveillance et passe le clair de son temps, cloîtré dans les murs de l’ambassade de France à Niamey. D’après la même source, des militaires français ont pris position au sein de la représentation diplomatique et à ses alentours.



Paris a aussi envoyé trois soldats de l’unité d’élite de la gendarmerie pour assurer sa sécurité de jour comme de nuit. Ils sont spécialisés dans la sécurisation rapprochée.



Europe 1 informe par ailleurs que ces militaires sont également mandatés pour orchestrer les allers-retours de M ITTE de l’ambassade à la base militaire française de Niamey. On y trouve actuellement quelque 1.500 soldats français.