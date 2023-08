Niger : l’ultimatum de la Cedeao est arrivé à terme, l’espace aérien du pays a été fermé

"Face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour dimanche (...) jusqu'à nouvel ordre", indique dimanche soir un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, qui a pris le pouvoir).



Le CNSP précise que "toute tentative de violation de l'espace aérien" entraînera "une riposte énergique et instantanée".



Le communiqué a été publié peu avant la fin de l'ultimatum - fixé le 30 juillet par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) aux militaires ayant pris le pouvoir pour rétablir dans ses fonctions le président Bazoum, sous peine d'une intervention armée - qui a expiré à minuit heure de Niamey (23h00 GMT).





Mais d’après le Wall Street Journal, des militaires de haut rang de la Cedeao pensent que le bloc n'est tout simplement pas prêt à déployer une action militaire de grande envergure.



Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec cinq pays frontaliers avaient été réouvertes le 2 août, près d'une semaine après leur fermeture lors du coup d'Etat du 26 juillet ayant renversé Mohamed Bazoum.



Dans l'après-midi, quelque 30 000 partisans du coup d'Etat dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de Russie, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger à Niamey.



L'Occident perd un allié

La Cedeao et les pays occidentaux réclament un retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'Etat.



"Nous condamnons la tentative de coup d'Etat au Niger qui constitue une grave menace pour la paix et la sécurité dans la sous-region", a déclaré dimanche soir le président ivoirien Alassane Ouattara.



Il a jugé "essentiel" de "rétablir l'ordre constitutionnel" et de "permettre au président Bazoum démocratiquement élu d'exercer librement ses fonctions".



Une position identique à celle de la France, ancienne puissance coloniale dans la région dont les relations avec les auteurs du coup d'Etat au Niger se sont dégradées ces derniers jours.



Les militaires ont dénoncé des accords de coopération militaire et sécuritaire avec Paris, qui déploie au Niger 1 500 soldats pour la lutte antiterroriste, une mesure ignorée par Paris.