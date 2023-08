Niger : la Cedeao prête à "une intervention militaire"

Les militaires de la Cedeao sont prêts à intervenir au au Niger.



Les chefs d'état-major du bloc ouest-africain se sont réunis à Abuja et assurent avoir défini les contours d'une "éventuelle intervention militaire" contre les putschistes de Niamey.



Abdel-Fatau Musah, Commissaire chargé des Affaires politiques et de la Sécurité de la CEDEAO : "Nous sommes déterminés à y mettre fin, mais la CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'Etat".



Ce vendredi, après la prière, environ deux cents personnes ont manifesté à Niamey en soutien aux putschistes.



Dimanche dernier, la Cedeao avait donné sept jours aux putschistes pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions.



Le président nigérien est retenu avec sa famille dans sa résidence présidentielle et, de source française, leurs conditions de détention se dégradent.