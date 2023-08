Niger: la délégation de la Cédéao a rencontré le président renversé Mohamed Bazoum

Une délégation de la Cédéao, arrivée à Niamey ce samedi à la mi-journée, a été accueillie à l'aéroport par le Premier ministre nommé par la junte, Mahamane Lamine Zeine. Menée par l'ancien président du Nigeria, Abdulsalami Abubakar, les représentants de l'organisation ouest-africaine ont pu rencontrer le président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet.



Cette rencontre s'est faite en présence du Premier ministre nommé par la junte et d'un autre membre de la junte, selon nos informations. Aucune information n'a filtré sur leurs échanges, les émissaires de l'organisation sous-régionale étaient venus voir les conditions dans lesquelles est détenu le président renversé. Cette délégation avait rencontré plus tôt des membres de la junte, dont le général Tiani. Elle était porteuse d’un message : le retour à l’ordre constitutionnel au Niger. On ignore pour l'instant quelle a été la réponse du chef des putschistes.



Selon un membre de la délégation de la Cédéao, à la demande de la junte, une autre rencontre avec l'ancien président du Niger, Mahamat Issoufou, a été inscrite au programme.





La délégation comprenait notamment le président de la Commission de la Cédéao. C’est cette même délégation qui avait effectué à Niamey un premier déplacement après le coup d’État. Elle avait été mal reçue et n’avait d’ailleurs pas quitté l’aéroport. D’après nos informations, le président togolais, Faure Gnassingbé, a joué un rôle discret pour que Niamey ouvre, cette fois-ci, grandement ses portes aux envoyés de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.