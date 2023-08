Niger: la junte accuse la France d'avoir violé son espace aérien et libéré des «terroristes», Paris dément

Dans un communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), accuse laFrance, de « planifier un désordre sécuritaire » dans le but « de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple nigérien ».



Les putchistes donnent ainsi l'exemple de « 16 terroristes prisonniers libérés de façon unilatérale par la France ». Selon la junte, ils se seraient ensuite retrouvés pour préparer des attaques dans la zone des trois frontières.



Et les putschistes accusent aussi la France d'avoir violé son espace aérien qui a été fermé dès dimanche. Un A-400M de l'armée française a décollé peu après 6h heure locales ce mercredi matin de Ndjamena. Selon la junte, une fois entré sans autorisation dans l'espace aérien du Niger, l'avion aurait coupé tout contact pendant un peu plus de quatre heures.



« Une tentative de diversion »

Des « accusations infondées » fermement démenties par la France. Dans un communiqué commun, les ministères des Affaires étrangères et de la Défense français expliquent que les militaires positionnés au Niger le sont pour lutter contre les groupes terroristes. Et ils rappellent que cela s'est fait au péril de la vie de plusieurs soldats français.



Sur le vol, Paris dément également. Ce vol était autorisé et coordonné avec les forces nigériennes. Une autorisation a été émise par écrit. Pour la France, ces déclarations constituent « une tentative de diversion » à la veille de la réunion de la Cédéao.



Les autorités nigériennes ont, elles, décidé de relever le niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire.













































































































































