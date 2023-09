Niger : la junte annule les passeports diplomatiques de 5 personnalités pro-Bazoum dont l’ambassadrice Boulama

Au Niger, le ministre des Affaires étrangères a annulé les passeports diplomatiques de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. L’information émane de l’Agence nigérienne de presse.



Parmi les personnalités concernées, on retrouve l’ancien Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou, l’ex-ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou et l'ex-ambassadrice du Niger en France Mme Kane Aichatou Boulama.





L’ancien ministre , conseiller à la présidence Ag Boula Rhissa et l'ex-directeur de cabinet adjoint de la présidence, Takoubakoye Daouda Djibo, sont aussi frappés par cette décision, notifiée aux chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du pays à l’extérieur. Dans la même lettre, il leur est demandé d’en informer les autorités de leurs pays d’accréditation.