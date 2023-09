Nit Dof reste en prison

La dernière demande de liberté provisoire de Mor Talla Guèye alias «Nit Dof» a été rejetée ce vendredi par le juge. Il s’agit du septième refus opposé au rappeur activiste et soutien de Ousmane Sonko de Pastef, compte Libération, qui donne l’information.



Nit Dof a été arrêté et placé sous mandat de dépôt en janvier dernier. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires.