Nomination du médecin du président de la République : Khalifa Ababacar Wade remplace Mouhamadou Mbengue

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye vient de sortir le décret portant nomination du Médecin du président de la République /



Le médecin -colonel Khalifa Ababacar Wade, précédemment chef de service Réanimation médicale et d’hémodialyse de l’hôpital principal de Dakar, est nommé Médecin du président de la République. Il remplace le général de brigade (2s) Mouhamadou Mbengue. Ce présent décret est entré en vigueur depuis le 24 avril 2024



Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre des forces armées et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent qui sera publié au journal officiel.



























































































































dakaractu