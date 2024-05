CONSEIL INTERMINISTÉRIEL : LE PREMIER MINISTRE ANNONCE DES MESURES POUR ASSURER LE BON DEROULEMENT DES EXAMENS 2023-2024

Lors du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de l’année scolaire 2023-2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une série de mesures pour assurer le bon déroulement des épreuves. Ces décisions couvrent les aspects logistiques, sécuritaires, sanitaires et financiers des examens.



Ousmane Sonko présidait samedi à Diamniadio, les travaux d’un conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours dans le secteur de l’éducation et la formation pour l’année 2023-2024.



Le Premier Ministre a chargé les ministres de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, en collaboration avec ceux des Forces Armées, de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et des Transports terrestres, de mutualiser les ressources pour garantir le convoyage sécurisé des épreuves et la sécurité des centres d’examen. De plus, il a insisté sur la nécessité de maintenir les centres d’examen propres et en bon état, en collaboration avec les communautés locales.





Le Chef du gouvernement a demandé aux ministres de l’Énergie, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en coordination avec les ministres responsables des examens et des collectivités territoriales, de veiller à l’approvisionnement en eau et d’assurer la mise hors délestage des centres d’examen. Un dispositif de prévention des inondations sera également mis en place durant la période des examens.



Concernant le déroulement des examens, M. Sonko a demandé la mise en place d’un dispositif pour recueillir l’identité des élèves inscrits à l’examen du CFEE sans pièce d’état civil, afin de constituer une base de données pour corriger cette situation. Il a également appelé à approfondir l’analyse des dossiers rejetés pour le baccalauréat et à procéder aux régularisations nécessaires avant le début des épreuves.



Les ministres de la Justice et des Collectivités territoriales, en collaboration avec les maires, sont chargés d’identifier et de sanctionner les auteurs de contrefaçons d’actes d’état civil.



Un dispositif de prise en charge sanitaire sera mis en place pour les candidats et les personnels mobilisés autour des examens. De plus, un soutien spécifique sera apporté aux candidats à besoins particuliers dans tous les centres d’examen.



Pour assurer une organisation efficace des examens, le ministre des Finances et du Budget, en collaboration avec les ministres de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, devra mobiliser les ressources financières nécessaires. Cela inclut le paiement des indemnités de déplacement des correcteurs et l’augmentation du Fonds d’Appui à l’Examen du Baccalauréat.



M. Sonko a souligné l’importance de la digitalisation sécurisée de tout le processus d’organisation des examens, y compris le paiement digitalisé des frais d’examen et l’archivage numérique des diplômes. Il a également évoqué la possibilité de réviser le statut juridique de l’Office du Baccalauréat pour lui conférer une autonomie administrative et financière.



Enfin, un suivi rigoureux de la mise en œuvre des décisions issues du Conseil interministériel sera assuré par le Secrétaire général du Gouvernement et les ministres concernés. Une réunion interministérielle sur l’état civil dans les écoles est prévue avant la fin du mois de juillet pour renforcer les mesures annoncées.



























































Rts