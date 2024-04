OLIVIER BOUCAL, NOUVEAU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, PRÔNE DES RÉFORMES AMBITIEUSES

Olivier Boucal a officiellement pris ses fonctions en tant que ministre de la Fonction Publique, succédant à Galo Ba lors d’une passation de service qui a eu lieu ce jeudi.



Dans son discours inaugural, M. Boucal a souligné la nécessité d’aller plus loin dans l’évolution de la notion de service public, particulièrement dans un monde marqué par une compétition accrue.



Le ministre a exposé les principaux axes de son département, affirmant la volonté d’engager de grandes réformes structurantes touchant à tous les aspects de la gestion des ressources humaines. Ces réformes, a-t-il souligné, visent à renforcer l’attractivité de la Fonction Publique, à recréer de la confiance, à soutenir le personnel et à améliorer les services publics.



Parmi les domaines clés évoqués par M. Boucal figurent la médiation, le management, le recrutement, la diversité, la formation, la santé, la gestion des carrières, les retraites, l’équité et l’éthique. Il a insisté sur le fait que seul un service public de qualité totale permettra de mobiliser toutes les compétences de manière inclusive, pour le bénéfice de toutes les administrations concernées.



En matière de dialogue social, le nouveau ministre s’est engagé à accorder un rôle central au médiateur de la République, soulignant l’importance du dialogue et de la concertation dans la mise en œuvre des réformes à venir.



























































Rts