OUATTARA ET MACKY SALL SE PENCHENT SUR LA SITUATION AU SÉNÉGAL ET DANS LA SOUS-RÉGION

Le président Macky Sall dont le pays connaitra une élection présidentielle en février 2024 s’est, pour sa part, dit honoré d’effectuer cette visite en Côte d’Ivoire pour échanger avec le président Alassane Ouattara sur les sujets majeurs qui intéressent les deux pays.



Le président Alassane Ouattara s’est réjoui d’accueillir son jeune frère, le président Macky Sall, à Abidjan et a salué les liens particulièrement étroits entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal ainsi que les relations d’amitié et de fraternité qui le lient à son homologue sénégalais.



Il a, par ailleurs, souligné la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs sujets d’intérêt commun.



Aussi, les deux chefs d’État ont-ils évoqué la situation dans la sous-région et sur le continent africain ainsi que les sujets internationaux.







« La Côte d’Ivoire et le Sénégal sont toujours en phase, et cela a été vérifié partout. Mais nous voulons parler de la sous-région, compte-tenu des difficultés que celle-ci connaît, au niveau aussi bien de l’Uémoa, de la Cédéao, du continent… Les crises, ailleurs : Soudan, Libye, etc. »



Les deux présidents ouest-africains ne se sont pas exprimés sur l’éventualité d’une intervention militaire de la Cédéao au Niger.







Macky Sall quittera le pays dimanche 29 octobre dans la matinée pour Dakar, au Sénégal où le dossier Ousmane Sonko embarrasse les autorités sénégalaises. Depuis quelques jours, l’opposant sénégalais incarcéré serait dans un état de santé plus que critique à la suite d’une nouvelle grève de la faim. Le procureur de la République a annoncé l’ouverture d’une enquête.













































