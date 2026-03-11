Offense au chef de l’État : Libasse Diop Pastef placé sous mandat de dépôt

Suite à son déferrement au parquet de Dakar, le militant du parti Pastef-Les-Patriotes, Libasse Diop, a été placé sous mandat de dépôt, selon informations de Seneweb.

L’entrepreneur a été arrêté par les éléments de la Brigade de recherches de Dakar pour offense au chef de l’État et discours contraires aux bonnes mœurs. Il sera jugé ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



























































































seneweb