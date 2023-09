Offensive internationale pour la libération de Sonko: Juan Branco reçu ce mardi en Espagne

L’avocat franco-espagnol, Juan Branco poursuit l’offensive internationale pour la libération de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko arrêté le 28 juillet dernier pour « vol avec violence du téléphone portable d’une femme gendarme ».





En effet après Génève, le conseil du président du parti Pastef annonce avoir été reçu ce mardi par Ione Belarra, ministre des Droits sociaux et Secrétaire générale du parti politique espagnol situé entre la gauche et l’extrême gauche du spectre politique. « Après Genève, reçu mardi à Madrid par la ministre du gouvernement español et secrétaire générale de



@PODEMOS Ione Belarra dans le cadre d’une offensive internationale en faveur de la libération d’Ousmane Sonko, des 1500 prisonniers politiques sénégalais et de la lutte contre l’impunité», a informé Me Juan Branco sur son réseau social X.





Celui-ci de prévenir ces adversaires en ces termes: « Ils doivent l’entendre: ils n’ont fait que nous renforcer. Une nouvelle série de procédures sera bientôt annoncée».



Fana CiSSE