Ouest Foire- Tombé avec 13 kgs de chanvre indien, comment la police a démasqué A.Sow qui se faisait passer pour un... commerçant

Son arrestation a surpris plus plus d'un. Il nous revient, en effet, que depuis qu'il est tombé dans la nasse des limiers,

, pour nombre d'habitants d'Ouest Foire, c'est l'étonnement. Pour ainsi dire que que dans les rues de ce quartier Dakarois, quasiment tout le monde le connaît.



Des informations glanées par les radars fureurs de dakarposte, il ressort que le commerçant A. Sow, domicilié à Ouest Foire, sait se fondre dans la masse. En d'autres termes, aucun signe de son apparence ne laisse soupçonner qu’il est impliqué dans le trafic de chanvre indien.



Vendeur de drogue à plein-temps, A. Sow utilisait comme paravent son négoce. Mais, il ignorait que la perspicace police Sénégalaise, alertée sur ses activités illicites, surveillait depuis quelques temps ses moindres faits et gestes.

Comme toute chose a une fin, il finira par tomber dans la souricière des limiers lundi sous le ciel étoilé de Dakar.



En effet, dakarposte tient de bonnes sources qu' A. Sow, au cœur d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien, a été cravaté au niveau de la gare des baux maraichers. Ignorant qu'il était épié, Sow tombera aussitôt qu'il récupérera ses 13 blocs de "Yamba" (soit 13Kgs), soigneusement dissimulés dans un bus en provenance du Mali.



Pris la main dans le sac avec sa came, il passera naturellement à table.

















