Ousmane Sonko admis en réanimation : un responsable de l’Administration pénitentiaire confirme

L’opposant Ousmane Sonko a été admis jeudi matin au service de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar, a confirmé à l’APS un responsable de l’administration pénitentiaire.



‘’C’est vers 4 heures du matin qu’il a été admis’’ dans ledit service, a déclaré la même source, sous le sceau de l’anonymat, en confirmant une information des avocats de l’opposant.





Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis plusieurs jours, selon ses avocats et ses proches, a été admis en service de réanimation ‘’par mesure de prudence, pour éviter qu’il ne pique une crise de coma’’, a expliqué le responsable pénitentiaire.



‘’Il est faible parce qu’il ne mange pas depuis son arrestation et son incarcération à la prison de Sébikotane. Par contre, il accepte les soins médicaux lorsqu’il est faible’’, a-t-il précisé.



‘’Il garde sa lucidité’’, a poursuivi la même source.



Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor (sud) et ancien député, a été arrêté le 28 juillet.



Trois jours plus tard, il a été inculpé d’appel à l’insurrection, d’association de malfaiteurs, d’atteinte à la sûreté de l’État, de complot contre l’autorité de l’État.



L’opposant placé sous mandat de dépôt le 31 juillet est également accusé par le parquet de Dakar d’actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et de vol.



Le jour de son inculpation, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a annoncé la dissolution de son parti, Pastef-Les patriotes.



‘’Pastef, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels’’, a argué M. Diome, ce que les responsables de ladite formation politique et ses militants ne cessent de nier.



M. Sonko est classé troisième à l’élection présidentielle de 2019, derrière l’ancien Premier ministre Idrissa Seck et Macky Sall, qui s’est fait réélire.



Pastef-Les patriotes et ses alliés constituent l’un des principaux groupes parlementaires de la législature élue le 31 juillet 2022.