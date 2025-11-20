Ousmane Sonko reporte au 7 décembre prochain la Journée dédiée aux Martyrs et Victimes

C’est la der des ders que vous file la rédaction d’Africa7! En effet, nous avons reçu un communiqué portant l’estampille du Bureau Politique de PASTEF informant que l’évènement tant attendu et initialement prévu le 28 Novembre prochain a été finalement ajourné.



Intitulée Journée dédiée aux Martyrs et Victimes, ce rassemblement annoncé lors du Tera Meeting par le chef de file de PASTEF, aura finalement lieu le 7 décembre prochain.



“Ce report s’inscrit dans une volonté de garantir une préparation optimale, à la hauteur de l’évènement, afin d”honorer dignement celles et ceux qui ont payé le prix fort dans notre combat pour la liberté, la justice et la souveraineté ” justifie le Bureau Politique des “Patriotes”.









