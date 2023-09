Ousseynou LY : Rappelez-vous ! Tout au début c’était « le plus fort reste », ensuite « le candidat des réseaux sociaux »

Penser un seul instant que cet homme ne sera pas à la tête des troupes pour le combat de février 2024, c’est ne pas comprendre le sens des sacrifices faits pour ce projet depuis 2014 et la profondeur des aspirations du Peuple sénégalais pour les décennies à venir. Les contours du projet sont insondables et les acteurs pluriels. Jamais la victoire n’a été aussi certaine.

Nous lui avons fait confiance depuis toujours, et parfois devant les situations les plus improbables. Cette confiance doit être renouvelée, car convaincus que depuis l’hôpital principal, rien ne lui échappe. Si nous voulons lui faciliter la tâche, nous devons nous concentrer sur notre objectif : le peuple – le projet – le candidat.

Rappelez-vous ! Tout au début c’était « le plus fort reste », ensuite « le candidat des réseaux sociaux », tout juste après est venu le complot du siècle pour finir par des charges lacunaires et laborieuses du procureur du système et l’improductif communiqué de dissolution pour essayer d’écarter et de faire oublier l’homme et le projet. Ils ont encore échoué. Des années de travail ! Le Peuple a fini par comprendre et le Projet et l’homme (le candidat) ont tenu.

Bientôt deux mois depuis les deux derniers coups du système, l’homme et le projet demeurent dans le cœur battant du Peuple. Ça crie « Sonko nameu naa la » partout ! Croyez-moi, ce sera ainsi jusqu’au soir du 25 février 2024. C’est irréversible, ils n’y peuvent absolument rien du tout quels que soient les soutiens internes et externes et les formules politiques systémiques.

Les rues et les places publiques peuvent être interdites mais pas les grand-places, les marchés, les garages, les ateliers, les cours des maisons. Continuons le travail à la base. Marchons sur la voie déjà tracée que nous maitrisons bien. Parlons du Projet à ce vaillant Peuple qui nous renouvelle sans cesse sa confiance. Continuons, ne nous arrêtons pas car c’est le plus grand cadeau qu’ils rêvent de notre part. PROS et le projet sont une promesse de souveraineté, de progrès et de rayonnement. Restons focus frères et sœurs patriotes !