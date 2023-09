Oussouye en deuil ! L'honorable Dieynaba Goudiaby a perdu son père

Le département d'Oussouye est en deuil ! En effet nous avons appris le rappel à Dieu de Monsieur Abdoulaye Goudiaby. Décès survenu ce lundi dans un hôpital de Dakar.



Le défunt est le père de la Première secrétaire élue du Haut Conseil des Collectivités Territoriales(HCTT), Dieynaba Goudiaby. Contactée par notre rédaction, la lieutenante de Macky Sall dans le Kasa complètement abattue a confirmée la triste nouvelle : "Il était plus qu'un confident, un homme très généreux, souriant, respectueux et aimable", témoigne l'honorable Dieynaba Goudiaby.



Selon d'autres témoignages, l'illustre disparu était un homme discret, social et humble. Le jour de la levée du corps d'Abdoulaye Goudiaby n'a pas été retenu pour le moment. exclusif.net présente ses condoléances à la famille éplorée,



Nous y reviendrons.