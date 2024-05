PRODAC : ABDOULAYE SEYDOU SOW ÉPINGLÉ PAR LA COUR DES COMPTES

Abdoulaye Seydou Sow figure parmi les autorités épinglées par le rapport de la Cour des comptes sur le PRODAC. Lui avec un sieur nommé Ahmet Tidiane Dieng ont été nommés par Macky Sall Président du Conseil d’Orientation (PCO) du PRODAC. Poste qui ne figure pas sur le décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du PRODAC



En effet, le décret n° 2014-498 du 10 avril 2014 précité n’a pas prévu de conseil d’orientation à côté du conseil interministériel de pilotage et de la coordination nationale. Néanmoins, il a été relevé que durant la période sous revue, Messieurs Abdoulaye Seydou Sow et Cheikh Ahmet Tidiane Dieng ont été nommés Présidents du Conseil d’Orientation (PCO) du PRODAC, respectivement par décret n° 2017-16 du 04 janvier 2017 et décret n° 2019-1064 du 20 juin 2029.



Ainsi, ces « PCO » n’ont pas été en mesure d’exercer les attributions ou prérogatives liées à leur nomination, en raison de l’inexistence d’un conseil d’orientation au PRODAC



Egalement, l’analyse de la balance de 2021 ainsi que du compte 471201 « Prêt aux administrateurs » du Prodac fait apparaitre un prêt d’un montant total de 10 000 000 FCFA accorde à Abdoulaye Seydou Sow. Ce prêt payable en 10 mensualités de 1 000 000 FCFA selon les termes de la lettre d’accord du Coordonnateur national et l’engagement signé de l’intéressé, devait être soldé en février 2018.



Il est apparu qu’après un premier paiement de 1 000 000 FCFA, un second paiement a été effectué d’après les services de la DAF le 13 juin 2019 avec un versement en espèces de 5 930 000 FCFA effectuée par Madame Awa Ndour sur le compte n° 21153490000 du PRODAC ouvert à la Banque pour Commerce et l’Industrie (BCI). Cependant, aucun élément justifiant le rattachement de ce versement au remboursement du prêt n’a été donné. De même, le compte 471201 n’a pas été mouvementé en conséquence et le reliquat du prêt de 3 070 000 FCFA n’a pas été recouvré depuis le deuxième versement.





































































































