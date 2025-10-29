Panique à l’UCAD après l’explosion de motos – Un étudiant, chute du pavillon A, décédé , deux autres blessés...

Africa 7 a appris de ses radars fureteurs qu’une scène de panique a eu lieu ce jeudi matin à l’université de Dakar. Ce, suite à l’explosion, d’une bizarrerie déroutante, de deux motos électriques.

Paniqués, c’était le sauve qui peut. Des étudiants, hommes et femmes ont, spontanément, joué des coudes pour sortir de leurs chambres en courant, certains, affolés, criaient.

L’explosion a créé une débandade dramatique.

En effet, au niveau du pavillon A, des étudiants, précisément trois ont chuté des étages. Malheureusement, l’un d’entre eux est passé de vie à trépas ; autrement dit, il est décédé sur le chemin de son évacuation à l’hôpital. Deux autres blessés, fracturés, sont, au moment où ces lignes sont écrites admis dans un centre de santé de la place.



Aux dernières nouvelles, une enquête est ouverte par le commissariat du Point E aux fins d’élucider cette nébuleuse.

D’ailleurs, le perspicace mais très discret commissaire Sow du Point E a été aperçu sur les lieux au même titre que des éléments de la police scientifique.



Affaire à suivre…

