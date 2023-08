Pape Alé Niang : mon arrestation est de m’imposer le silence

Aissata Tall Sal qui est ridicule est un vulgaire menteur qui peut avoir la langue pendue mais jusqu’à l’extinction du soleil votre régime ne peut fournir aucun acte délictuel que j’ai eu à poser. Aussi bien le procureur et le juge Mamadou Seck considère que j’ai été arrêté pour raison d’État Autrement





Je suis à mon septième jour de grève de la faim.



Pape Alé Niang