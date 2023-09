Paralysie des mairies : pourquoi la grève va se poursuivre

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Mamadou Talla, a annoncé l’imminence du paiement des sommes dues à 4021 agents des mairies et conseils départementaux et régionaux. À la suite de cette annonce, d’aucuns espéraient la fin de la grève de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales.



Il n’en est rien. Le mot d’ordre, qui court depuis trois semaines, sera reconduit lundi prochain. «On ne doit pas se limiter aux 4021 travailleurs certifiés. Doivent être également pris en compte les 8858 agents dont les dossiers ont été entretemps régularisés», revendique Ndiaga Diop, le porte-parole des grévistes sur les ondes de IRadio. Et de trancher : «Nous nous sommes concertés. Soit on intègre les 8858 travailleurs pour les paiements annoncés, sinon on va poursuivre la grève.»





L’Intersyndicale des travailleurs des Collectivités réclame l’effectivité au niveau de local de la hausse des salaires des fonctionnaires constatée au niveau de l’administration centrale.