Parfum de «Françafrique »

Voir en 2023, et après tous les combats politiques menés par des partis de gauche et d’intrépides patriotes, un homme seul décider avec un vieillard qui a traversé tousles régimes depuis nos glorieuses indépendances de qui pourrait présider aux destinées de ce pays de 2024 à 2024, voir





cela donc estle signe incontestable d’un grand recul démocratique. Etle plus pathétique c’est de voir de grands partis dont le plus vieux du payss’alignersansréprobation nimurmure derrière la décision du vieillard jamais repu et du jeune



président né après les indépendances. En plus de tous ces hiatus, l’autre affront est de voirtous ces gens serviles sortir de leur trou et venir nous balancer sans conviction que le Chef a fait le meilleur choix. Et c’est comme si l’homme providentiel choisi par le Chef était déjà à la tête du pays. Tous à ses pieds à lui cirerles bottes en le présentant comme un démiurge. C’est d’abord un avocat qui devraitla fermer pour avoir mangé à tous les râteliers en servant la Françafrique,





qui a essayé de nous vendre le produit. Se présentant déjà comme un conseiller du candidat du jeune président et du vieillard, l’avocat nous dit que l’image de ce candidat est excellente. Certainement aux yeux de la Françafrique dont il





est l’image la plus hideuse. Voir le candidat du « Chef » adoubé par la « Françafrique » au moment où partout en Afrique de l’Ouest les peuples, particulièrement les jeunesses cherchent à s’affranchir de la France, franchement cela a quelque chose de piquant ! Mais que voulez-vous ?





Quand des gens ne cherchent qu’à s’enrichir, ils font peu cas de certaines considérations. Ce n’est point à un homme, fut-il le président sortant, de choisir un candidat pour un peuple. On peut alors comprendre cette rébellion qui a éclaté dans son camp, même si tout cela nous parait un grand cirque. Le seul qui a osé dire ce qu’il pense reste le maire de Sandiara pour qui on ne choisit pas un candidat.



kaccoor bi – le temoin