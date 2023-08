Paris : à 12 ans, le cambrioleur s’empare de 200 000 euros de montres de luxe

Mineur non accompagné (MNA), un adolescent, âgé de 12 ans, a été interpellé la semaine dernière dans le quartier de la Goutte-d’Or à Paris (XVIIIe). Cet enfant est soupçonné d’avoir cambriolé fin juillet un appartement du XVIe au cours duquel il s’est emparé d’un important butin constitué de montres de luxe.



L’affaire commence début août quand une femme, âgée de 48 ans, rentre de vacances. Cette pharmacienne découvre que son appartement de la rue Scheffer a été cambriolé. Les voleurs sont entrés en cassant une fenêtre coulissante qui se trouve au premier étage.

L’ensemble des pièces ont été fouillées et le ou les malfaiteurs se sont emparés de montres de luxe et de bijoux d’une valeur de 200 000 euros. Déjà bien connu du fichier des auteurs d’infractions

Les enquêteurs du premier district de police judiciaire de Paris sont chargés de mener les investigations.

Les techniciens de la police scientifique relèvent les traces et indices sur les lieux du vol et découvrent une empreinte digitale appartenant à un petit voleur sans domicile, déjà bien connu du fichier des auteurs d’infractions.

Les forces de l’ordre diffusent son signalement dans toute la région parisienne. Et le 23 août, vers 18 heures, ce jeune suspect est contrôlé par une patrouille de police dans la rue de la Goutte-d’Or.

Il est interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire sur le boulevard Bessières (XVIIe). Durant les auditions, l’ado a gardé le silence. Le lendemain, il a été remis en liberté avec une convocation devant le juge des enfants chargé de mettre en place des mesures éducatives.