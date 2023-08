Passage de Branco par la Gambie : Ce que le Sénégal a dit aux autorités gambiennes

iGFM - (Dakar) Juan Branco est passé par la Gambie pour entrer au Sénégal et participer à la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko. les autorités sénégalaises n’ont pas du tout apprécié. Et Me Aïssata Tall Sall déclare qu’ils l’ont signifié aux autorités gambiennes.