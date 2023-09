Pays-Bas: plusieurs morts dans deux fusillades à Rotterdam selon la police

Plusieurs personnes ont été tuées jeudi dans une double fusillade survenue jeudi à Rotterdam, a indiqué la police. Un homme armé et en tenue de combat a ouvert le feu dans un appartement de la ville néerlandaise puis a fait irruption dans un centre médical voisin. Le nombre de victimes n'a pas encore été précisé. Un homme de 32 ans, considéré comme le suspect principal, a été arrêté.



« Les deux fusillades à Rotterdam ont fait des morts. Nous informerons d'abord la famille et les proches et nous leur donnerons plus d'explications plus tard », a déclaré la police de la ville dans un communiqué.























































Rfi