Placé en garde à vue, ce que l'on sait des charges retenues contre Babacar Fall

Le directeur de la rédaction de la RFM a été finalement placé en garde à vue.



En effet, Babacar Fall, cueilli ce matin après son interview avec Madiambal Diagne, a été entendu sur procès verbaux à la Sureté Urbaine de Dakar.



Aux dernières nouvelles, il est retenu pour acte de nature à compromettre la Sécurité Publique, diffusion de fausses nouvelles, recel de malfaiteurs, acte de nature à jeter le discrédit sur les actes pris par le juge et complicité .