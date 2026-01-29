Plainte contre son père : Mouhamed avait interpellé Madiambal Diagne depuis la prison, il révèle la réponse de ce dernier

Mouhamed Diagne traîne devant la justice son père, Madiambal Diagne, et sa belle-mère, Mabintou Diaby, épouse de ce dernier. Il a déposé sa plainte à la DIC, jeudi 21 janvier, pour «faux et usage de faux, usurpation d’identité, escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds sociaux, blanchiment de capitaux, recel, abus de pouvoirs du gérant, gestion fait et complicité».

Le plaignant accuse les mis en cause de lui avoir imputé des actes, signatures et qualités dont il ne savait rien dans le cadre des activités de la SCI Pharaon, notamment les transactions entre cette entreprise familiale et la société Ellipse Projects, incriminés dans un rapport de la CENTIF.

Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, rapporte que Mouhamed Diagne, face aux enquêteurs, a révélé que lorsqu’il a interpellé son père sur ces faits, ce dernier s’est voulu rassurant : «il lui aurait rétorqué que ce serait une erreur matérielle».

Cette «erreur matérielle» a manifestement conduit au placement sous mandat de dépôt du plaignant, en même temps que son frère, Serigne Saliou, leur belle-mère, Mabinta Diaby, et Serigne Omar Mbaye, présenté comme un ami de Madiambal Diagne. En dehors de ce dernier, tout le monde a obtenu la liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire et port du bracelet électronique.









