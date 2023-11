Plainte de Viviane : Aby Ndour et sa fille à la Gendarmerie de Faidherbe

On vient d’apprendre la convocation de Aby Ndour et Binou. D’après une source digne de foi, Viviane a porté plainte contre la sœur de Youssou Ndour et sa fille.



Actuellement, selon notre interlocuteur, Aby Ndour et sa fille ont répondu à la convocation de la Reine du Djolof Band à la Gendarmerie de Faidherbe.



Nous y reviendrons !











































rewmi