Plus de 10 morts dans un accident à Podor : Mansour Faye se rend sur les lieux du drame

Un accident, avec un bilan très lourd d’une dizaine de morts et plusieurs blessés, a été causé par une collision entre un car «Ndiaga Ndiaye» et un minibus. Il s’est produit tôt dans la matinée de ce mardi 3 août 2021, entre Ndioum et Tarédji, à hauteur du Village de Guédé, sur la route nationale n°2, dans le département de Podor.

Suite à ce douloureux évènement, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement va effectuer le déplacement pour s’enquérir de la situation.

«Au nom du chef de l’Etat, le président Macky Sall, je me rends sur les lieux du sinistre en compagnie de mon homologue en charge du Développement communautaire, monsieur Samba Ndiobène Ka, et des directeurs du secteur des transports routiers», a indiqué le ministre Mansour Faye.