Plusieurs centaines de morts dans un séisme au Maroc

L'épicentre de ce tremblement de terre se trouve au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat. Selon l'Institut de géophysique américain (USGS). Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a pour sa part indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz.



D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Selon un premier bilan officiel donné peu après 3h heure locale, près 296 personnes ont été tuées.



Citant des sources médicales, le site d'information Médias24 a fait état d'un « afflux massif » de blessés dans les hôpitaux de Marrakech.







Des vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, pour beaucoup tournées à Marrakech et dans sa région. Elles montrent une coupure d'électricité soudaine, des mouvements de panique et les premiers secours aux victimes parmi les éboulements et les gravas. La mosquée de la célèbre place Jamaâ El Fnaa a également été touchée.