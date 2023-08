Politique / Le mouvement ALSAR se propulse vers les élections pour soutenir la candidature du Président Racine SY en 2024

En conférence de presse dans l’après-midi de ce vendredi 25 août, le mouvement ALSAR a réaffirmé sa position ferme de soutien au Président Racine SY, qui est selon leur propos, une figure charismatique de la scène politique sénégalaise connue principalement pour son leadership dans l'économie sénégalaise et son attitude continue de bienfaisance à l'égard des couches défavorisées, et qui s'est toujours engagé aux côtés de son Excellence le président de la République M. Macky SALL.



A ce titre, après moults concertations avec la base, le mouvement ALSAR recommande fortement la candidature de M. Mamadou Racine SY à la présidence de la République du Sénégal. Forts de nos 50 000 militants présents dans 163 cellules, ainsi que de nos milliers de sympathisants, cette candidature est une demande sociale. Elle est d'autant plus nécessaire en ces temps exigeants qu'elle est aujourd'hui portée par les personnes du troisième âge, par les femmes et les jeunes qui voient en Racine SY le candidat de l'espoir si l'on considère les services éminents qu'il a rendus à la nation sénégalaise.



Ainsi, il sera aussi question d'inviter toutes les forces vives de la grande coalition présidentielle à des concertations inclusives pour désigner un candidat unique et consensuel qui présidera aux destinées de notre grande nation au soir du 25 février 2024. Il en va assurément de la consolidation du bilan élogieux de S.E. le Président Macky SALL afin de parachever l'émergence de notre cher pays à l'horizon

2035.



Aussi, cette rencontre est une occasion pour eux de rendre un hommage appuyé au Président de la République à la suite de sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat de 5 ans à la fin de celui en cours, malgré la possibilité qui lui en est offerte par la Constitution. Une décision prise en toute souveraineté qui constitue un acte de haute portée, symbolique qui met en évidence les valeurs chevaleresques d'honneur et de vertu de l'homme Macky SALL, non sans rehausser l'image du Sénégal à l'échelle continentale et internationale.

















































dakaractu