Port autonome de Dakar : les frais de surestaries supprimés pour le Mali

Port autonome de Dakar a décidé d’annuler les frais de surestaries et de stockage pour les marchandises à destination du Mali, pour une durée de trois mois. Cette mesure vise à « soutenir le pays frère tout en évitant une congestion portuaire ».



Waly Diouf BODIANG, directeur général du Port autonome de Dakar, a expliqué que près de 2 500 conteneurs destinés au Mali étaient bloqués au port, ce qui représentait un risque sérieux de congestion. Le Soleilrapporte que cette décision a été prise à l’issue d’une réunion à Dakar entre la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar et la délégation de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali.



« Nous avons conclu un accord avec la ministre malienne des Infrastructures et des Transports pour mettre en place un plan d’évacuation des marchandises maliennes », a précisé M. BODIANG. Le journal indique que toutes les lignes maritimes ont été invitées à annuler exceptionnellement les frais de magasinage, de surestaries et de détention, afin de faciliter le transport des marchandises sans coûts supplémentaires pour le Mali.



Le directeur général a également souligné le rôle central du guichet unique dans la performance du port. Selon Le Soleil, la digitalisation et l’interopérabilité avec la douane ont permis de fluidifier les opérations : « La rapidité se trouve dans tout ce qui est digitalisation. À mon arrivée, le guichet unique était quelque peu balbutiant. J’ai fait de sa modernisation une priorité pour connecter le port à la douane et aux différents acteurs. Cela nous permet de réaliser nos opérations en quelques clics et de respecter les standards mondiaux de performance », a-t-il indiqué.

















































Walf