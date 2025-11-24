Le chanteur de légende Jimmy Cliff, auteur de “Reggae Night”, est mort à 81 ans

Le chanteur jamaïcain de légende Jimmy Cliff est mort à 81 ans, annonce son épouse dans un message publié sur Instagram. L’artiste souffrait d’une pneumonie. “C’est avec une profonde tristesse que je vous annonce que mon mari, Jimmy Cliff, nous a quittés à la suite d’une crise d’épilepsie suivie d’une pneumonie”, peut-on lire dans la publication, relayée sur le compte officiel du chanteur.



“Jimmy, mon amour, repose en paix. Je respecterai tes dernières volontés. Je vous prie de respecter notre intimité durant ces moments difficiles”, écrit son épouse Latifa dans son message, ajoutant que “de plus amples informations seront communiquées ultérieurement.”



Sur X, Andrew Holness, le Premier ministre jamaïcain, salue la mémoire d'”un véritable géant culturel dont la musique a porté le cœur de notre nation à travers le monde” et dont la “musique a réconforté les gens dans les moments difficiles, inspiré des générations et contribué à façonner le respect mondial dont jouit aujourd’hui la culture jamaïcaine.”



Célèbre dans le monde entier, Jimmy Cliff était à l’origine de tubes comme Reggae Night, Many Rivers to Cross ou You Can Get It If You Really Want. Chanteur, auteur, compositeur, interprète multi-instrumentiste – et même acteur, il avait été récompensé deux fois aux Grammy Awards pour le meilleur album de reggae, en 1986 avec Cliff Hanger et en 2013 avec Rebirth.



En 1993, il offre une reprise du titre de Johnny Nash, I Can See Clearly Now, qui deviendra particulièrement populaire et l’un de ses plus grands tubes.



Ambassadeur du reggae

Né James Chambers le 30 juillet 1944 en Jamaïque, Jimmy Cliff s’est fait connaître dans les années 1960, avec les chansons Hurricane Hattie, écrite à seulement 14 ans ou Local Miss Jamaica, après avoir été signé par le label Island Records, celui de Bob Marley. Il sort son premier disque en 1961.



Installé au Royaume-Uni, il représente la Jamaïque à l’Exposition universelle de 1964 à New York et commence à promouvoir le ska. Cette même année, il se trouvait déjà aux États-Unis pour une tournée avec un autre artiste jamaïcain, Byron Lee.



Sa notoriété à l’international explose: il remporte un concours de chanson au Brésil en 1968 avec le morceau Waterfall, signe chez A&M et sort la chanson Wonderful World, Beautiful People – qui sera reprise, entre autres, par Claude François sous le titre Le monde est grand les gens sont beaux. C’est à ce moment-là que la France découvre le reggae et avec lui, Jimmy Cliff. Il y deviendra une star en partageant le titre Melody Tempo Harmony avec Benard Lavilliers en 1994.



Durant ses soixante ans de carrière, l’artiste a également prêté sa voix à la bande-originale du Roi Lion, avec l’ultra-célèbre Hakuna Matata (écrit par Elton Jonh) partagé les studios avec les Rolling Stones ou Kool & The Gang, collaboré avec Sting ou Yannick Noah et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2010.



S’il s’était ensuite fait plus rare sur le devant de la scène, Jimmy Cliff était revenu en 2022 sur l’album Refugees, sur lequel il travaille, entre autres, avec sa fille, Lilty.