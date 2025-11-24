Kédougou- 4 gendarmes, orpailleurs clandestins, arrêtés et envoyés en prison – Du jamais vu !

Et pourtant c’est la triste réalité. Un réseau d’exploitation illicite d’or a été interpellé à Kedougou. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraitre, ce sont des éléments de la maréchaussée Sénégalaise qui sont incriminés.

Solo Quotidien, qui a ses radars tapis dans les coursives du parquet de Dakar, est en mesure de révéler qu’il s’agit d’une bande de quatre pandores qui s’adonnaient au trafic d’or à l’insu de leur hiérarchie.

Le chef de la bande est un lieutenant de la gendarmerie dont les complices étaient trois de ses agents. Acheminés à Dakar, ils ont été entendus par le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en l’occurrence Abdou Aziz Diallo. Ce dernier, eu égard à la gravité des faits, n’a pas sourcillé a placé sous mandat de dépôt le quatuor.



Depuis quelques jours, ils croupissent dans les lugubres dédales d’une citadelle.



Kedougou, nous revient-il, est une région minière dont le sous-sol renferme d’importantes quantités d’or. Ce qui a attiré l’intérêt de plusieurs sociétés minières internationales mais aussi des orpailleurs clandestins venus de pays voisins et d’ailleurs, sans compter les villageois de la région. Ils viennent du Mali, de la Guinée, de la Sierra Leone et même du Nigeria. L’or que ces orpailleurs retirent des ”diouras”, ces mines artisanales leur permet d’acheter des motos, des voitures et du matériel électro-ménager et même quelques fois des groupes électrogènes. Tous les villageois des environs de Sabodala ou de Khossanto s’activent dans l’exploitation illicite de l’or pour assurer leur survie ou leur enrichissement dans une zone qui manque d’infrastructures.

Aussi les fonctionnaires en poste dans la région sont attirés par le gain en provenance des mines illégales et certains n’hésitent pas à franchir le pas.

La région de Kedougou attire même un important trafic de personnes, dont des proxénètes qui monnayent avec de petites sommes d’argent le corps de jeunes femmes en provenance de l’étranger.

Ces quatre gendarmes arrêtés n’ont pas pu résister à l’argent facile et sont devenus des délinquants.

Placés sous mandat de dépôt ils répondront de leurs actes devant les tribunaux et peut-être même en cour martiale car ce sont des militaires.



Mamadou L. Ndiaye



clounjay@yahoo.fr



















