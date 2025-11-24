Attendu ce lundi à Dakar, les dessous du séjour du Pm, Ousmane Sonko, à Abu Dhabi

Encore un déplacement du premier ministre qui fait polémique, serait-on tenté de dire !

Solo Quotidien tient de sources, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l’establishment, que contrairement aux écrits encore oiseux publiés par un branquignol, fugitif, rendu tristement célèbre, en l’occurrence, Madiambal Diagne, l’impératif de ce séjour aux Émirats Arabes Unis, précisément à Abu Dhabi obéît à la continuité d’une mission entièrement régalienne.



Rappel important : Le Pm, Ousmane Sonko, s’y est rendu en septembre dernier. L’objectif reste le même. En effet, des infos glanées, les visées de ce second déplacement à Abu Dhabi n’en demeurent pas moins de mettre l’accent sur la coopération économique.



Comme à Pékin et à Istanbul où il a séjourné, le Pm manœuvre ferme aux fins de convaincre des entreprises émiraties d’investir au Sénégal.



Mais, dans un contexte de redressement économique et avec un secteur privé qui tourne au ralenti depuis l’arrivée au pouvoir du Pastef, « l’idée est de vanter les atouts du Sénégal pour attirer de potentiels nouveaux investisseurs », explique une source diplomatique avant de renchérir que « dans le domaine du tourisme, mais aussi dans le secteur minier et surtout le gaz » . Le tout en vue du grand forum économique qui s’est tenu début octobre dernier à Dakar et où le Qatar et les Émirats arabes unis étaient les invités d’honneur.

Pour ceux qui l’ignorent encore, une entreprise émiratie gère le terminal du port de Dakar et la construction d’un port en eaux profondes à une soixantaine de kilomètres de la capitale. « Diversifier les partenariats est une urgence pour le Sénégal », analyse de son côté le professeur d’économie Bassirou Lo, car « le pays, où l’épargne intérieure est faible, a besoin des investissements étrangers pour financer les grandes infrastructures et se transformer ».

En somme, le chef de l’ossature gouvernementale a parcouru par liaison aérienne 7 527,95 km pour rallier le siège du gouvernement des Émirats arabes unis pour reprendre une mission diplomatique et économique majeure qui avait été écourtée précédemment en raison du contexte sécuritaire tendu dans la zone (conflits ou guerre).

Objectif : Ce déplacement vise à consolider des partenariats stratégiques, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'investissement, qui sont cruciaux pour le financement des projets prioritaires du gouvernement.



« Le Sénégal réaffirme sa volonté de maintenir ses relations économiques internationales malgré les défis géopolitiques, en s'appuyant sur des partenaires clés pour atteindre les objectifs de développement de la Vision Sénégal 2050 » fait savoir sur un post l’influenceur Oumar « borom Deuk-bi ».



Il nous revient, cependant, que le Pm, Ousmane Sonko, rentre ce lundi en début de soirée. Tout le reste n’est que légende !



Mamadou L.Ndiaye











