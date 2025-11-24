USA : le fils d’un ancien diplomate sénégalais abattu par un compatriote

Un tragique affrontement entre deux jeunes Sénégalais a viré au drame, vendredi peu après 14 h, à Silver Spring, dans l’État du Maryland (États-Unis). Stationnés à bord d’une Tesla rouge entre Richmond Avenue et Fenton Street, Fallou Gallas FALL, 20 ans, et Babacar MBENGUE, 22 ans, se seraient violemment disputés avant d’en venir aux mains.



Selon les premiers éléments de l’enquête de la police du comté de Montgomery, FALL aurait sorti une arme à feu au cours de l’altercation et tiré à bout portant. Touché à la poitrine, MBENGUE s’est effondré. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas survécu.



Le tireur présumé a pris la fuite en reprenant le volant du véhicule, mais il a été interpellé environ quatre heures plus tard alors qu’il quittait son appartement à Laurel, situé à une vingtaine de kilomètres de la scène du crime. FALL a été inculpé de meurtre au premier degré. La presse locale évoque la possibilité qu’il puisse bénéficier d’une liberté provisoire sous caution dans l’attente de la poursuite de la procédure.



Les raisons exactes de la dispute n’ont pas encore été établies. D’après Les Échos, qui rapporte l’affaire dans son édition de lundi, la victime, Babacar MBENGUE, était le fils d’Arona MBENGUE, ancien agent de l’ambassade du Sénégal à Washington, figure respectée de la communauté sénégalaise aux États-Unis.











