Pour faire réélire Macky Sall – Les jeunes transitaires et ambulants du Port s’organisent autour d’Ibou Sow

Samedi dernier, les jeunes transitaires et ambulants du Port ont organisé une grande manifestation. Ces jeunes, sous la houlette du célèbre Ibou Sow ont décidé de mieux s’organiser pour la gagne, essaimer et faire réélire le président Macky Sall. Leur manifestation a été rehaussée par le présence du ministre des Finances, Amadou Ba, Moustapha Cissé Lo, vice-président de l’Assemblée nationale, le Directeur général du Port autonome de Dakar entre autres gros calibres de la République. D’ailleurs la manifestation a été couverte par une chaîne de télévision de la place. Dakarposte y reviendra plus en détail.